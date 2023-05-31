مساعد رئيس جمهورية قرغيزيا يستقبل أسامة الأزهرى (صور)

استقبل سيونبيك كيسمنبيتوف، مساعد رئيس جمهورية قرغيزيا الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف في مكتبه، اليوم الأربعاء، في رئاسة الجمهورية في العاصمة (بيشكك) عاصمة جمهورية قرغيزستان، بحضور مفتي قرغيزيا ضمير راكاييف وعدد من الشخصيات.

ورحب مساعد رئيس الجمهورية بالدكتور أسامة الأزهري، وبلغه السلام والترحيب من الرئيس صدير جباروف رئيس جمهورية قرغيزيا، وأن هناك روابط كثيرة بين شعبي قرغيزيا ومصر.

وألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة أعرب فيها عن شكره العميق لـ سيونبيك كيسمنبيتوف، مساعد رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال والترحيب، وطلب منه إبلاغ السلام والتقدير العميق إلى الرئيس صدير جباروف رئيس جمهورية قرغيزيا.

وأشار الأزهري إلى أن هناك روابط عريقة وعظيمة بين شعبي مصر وقرغيزيا، ويكفي أن تخرج أرض قرغيزيا الإمام السرخسي إمام المذهب الحنفي في الفقه، وأن من أعظم الروابط بين البلدين هو الأزهر الشريف، الذي تخرج فيه عدد من علماء قرغيزيا، على رأسهم مفتي قرغيزيا الشيخ ضمير راكاييف الذي يحضر هذا الاجتماع.