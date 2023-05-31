ممثلة الوفد فى جلسة التعليم ما قبل الجامعى: نحتاج إلى التسويق للبحث العلمى

قالت الدكتورة هاجر التونسي، ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، إنه عندما ننمي عند الطلاب مهارات التفكير ونهتم بتدريس الرياضيات والعلوم، فبناء على ذلك سيكون لدينا بحث علمي.

أضافت التونسي خلال لقائها ببرنامج الحوار الوطني، المذاع عبر فضائية extra news، أنه يوجد لدينا في مصر أكاديمية البحث العلمي، لافتة إلى أن الجامعات المصرية كلها تجتهد من أجل الارتقاء بمؤشر البحث العلمي.

وأوضحت ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، أن هناك الكثير من الجامعات التي تضع لفرض منح الدرجة العلمية، بأن يكون هذا البحث قد نُشر في مجلة دولية.

أشارت ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، إلى أن المفقود هو التسويق للبحث العلمي: "يوجد لدينا بحث علمي جميل وأفكار رائعة، لكن هذه الأفكار في النهاية يتم نشرها وينتهي الأمر".

وأكدت ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، أنه في حالة التسويق الجيد للبحث العلمي، سيتم إيجاد من يتبناه، وذلك حتى نستطيع تطبيقه.