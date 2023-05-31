قناة الناس لحجاج بيت الله: لا تلقوا بالمخلفات في الطرقات (فيديو)

نشرت قناة “الناس” الفضائية، الفيديو الثاني في سلسلة الفيديوهات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، التي تقدم من خلالها النصائح الهامة للراغبين في أداء فريضة الجح لهذا العام ويزارة بيت الله الحرام، حيث جاء الفيديو يحمل عنوان: “عزيزي الحاج.. احرص دائمًا على نظافة الأماكن التي تكون فيها وأنت في هذه الأماكن المقدسة”.

لا تلقِ المخلفات

وذكرت قناة “الناس” في الفيديو الذي نشرته اليوم، الأربعاء، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه يجب على المرء المؤدي لفريضة الحج أن لا يلقي المخلفات في الطرقات، ووضعها في أماكنها المخصصة، كي لا يؤذي غيره، وتقبل الله منك وجعل حجك مبرورا وسعيك مشكور.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.