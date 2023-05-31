انطلاق مراجعات "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة في الغربية

انطلقت فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية العشر، اليوم الأربعاء، بمشاركة 2097 طالبا وطالبة على مستوى مديرية التربية والتعليم بالغربية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشئون المديريات، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهه الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وفي إطار التعاون مع مؤسسة حياة كريمة؛ لدعم أبنائنا طلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية عبر تقديم خدمة القوافل التعليمية للمراجعات النهائية قبل انعقاد الامتحانات لطلاب المدارس الحكومية، للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية؛ وتقديم الدعم التعليمي والنفسي لأبنائنا الطلاب.

وصرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن هذه المبادرة الكريمة جاءت في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 ومنها "التعليم الجيد" لرفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف الأعباء عن كاهل كلاً من الطالب وولي الأمر.

وأضاف "حسن"، أن القوافل تم تنفيذها تحت إشراف مدير عام الشئون التنفيذية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية، حيث تم توفير الأماكن والقاعات المناسبة لاستيعاب جميع الطلاب المستفيدين من القوافل، والتي تتم على محاضرتين يومياً لمدة 4 ساعات لكل محاضرة، وعلى مدار عشرة أيام متواصلة، لتغطية جميع المراجعات مناهج الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وقال إننا نناشد جميع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها، بالاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة ومبهرة بماراثون الثانوية العامة، متمنياً التفوق والنجاح لجميع أبنائنا في هذا الماراثون الطويل.

كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمنسقى حياة كريمة بمحافظة الغربية، ولمدير عام الشئون التنفيذية، ولجميع مديرى عموم الإدارات التعليمية، والتعليم الثانوي، على الجهد المبذول في تنظيم القوافل التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب.