"المستقلين الجدد": السيسى يكمل رعايته للحوار الوطنى ويتعهد بتنفيذ مخرجاته

قال الدكتور هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن استجابة الرئيس السيسي بوجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب يعتبر جزءًا لا يتجزأ من رعايته ودعوته للحوار الوطني، لافتًا إلى أن هذه لا تعتبر الاستجابة الأولى للرئيس السيسي.

وأضاف العناني، خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني" المذاع عبر فضائية extra news، أن السيسي استجاب لمد الإشراف القضائي، وهو ما يعتبر حماية للملف السياسي والمحور السياسي من التفريغ في عدم مد الإشراف القضائي، وكذلك استجابته في الافراج عن المسجونين سياسيًا، وإعادة النظر في موضوع الحبس الاحتياطي.

وأكد أن السيسي اليوم يكمل رعايته للحوار الوطني وتعهده بأن ما ينتهي إليه الحوار الوطني سيتم تنفيذه، ويعطي بذلك ضمانات جديدة برعايته وتعهده لما ينتهي إليه الحوار الوطني من مخرجات سيتم تنفيذها، كما أن الاستجابة لمشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، هو بداية حقيقية لما تمت الإشارة إليه في دستور 2014.

أشار إلى أن هناك 7 مواد في الدستور تكلمت عن التعليم والمعلّم، والهدف من التعليم، والتعليم الفني، وربطه بسوق العمل، إلا أنه من 2014 حتى تاريخه، فإن هناك محاولات متناثرة لما جاء بالدستور ومحاولة إصلاح منظومة التعليم، لكن كان كله في جزر منعزلة.