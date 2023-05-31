"صندوق النقد" يشيد بنجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمات العالمية

أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر، وذلك بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشادت جورجييفا بما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة، وكذلك بجهود الدولة المصرية المكثفة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الرئيس يؤكد حرصه على التشاور المستمر مع مديرة الصندوق

في الوقت نفسه، أوردت القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن الرئيس السيسي أكد حرصه على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد انطلاقا من اهتمام القاهرة بدفع التعاون بين الجانبين.