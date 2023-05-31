الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس تبدأ فى نشر سلسلة توعوية لحجاج بيت الله الحرام

قناة الناس
قناة الناس

بدأت قناة “الناس” الفضائية، في نشر عدد من الفيديوهات والتي تعد سلسلة تقدم خلالها النصائح الهامة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، والراغبين في زيارة بيته العتيق، حيث جاء في مقدمتها فيديو يحمل عنوان “عزيزي الحاج.. إحرص دائمًا على الابتعاد عن مزاحمة الناس حتى لا تؤذي أحدًا”

وذكرت قناة “الناس” في الفيديو الذي نشرته اليوم، الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب على المرء المؤدي لفريضة الحج أن لا يزاحم الناس ليقبل الحجر الأسود (الأسعد) أو يصلي خلف المقام أو غير ذلك، مؤكدةً أن تقبيل الحجر الأسعد سنة، وإيذاء الناس حرام ويكتفي بالإشارة إليه فقط.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس حجاج بيت الله الحرام سلسلة توعوية بيت الله الحرام فريضة الحج

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