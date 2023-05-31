الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد قرار شيخ الأزهر.. وزير شئون القدس: "مصر دائمًا فى طليعة المدافعين"

وزير شؤون القدس
وزير شؤون القدس

علق وزير شئون القدس فادي الهدمي، على قرار شيخ الأزهر أحمد الطيب، وتوجيهاته لمسؤولي المشيخة بإنشاء معهد أزهري بمدينة القدس، قائلًا:" لطالما كانت مصر رئيسا وحكومة وشعبا وايضا الازهر الشريف في طليعة المدافعين عن الحق الفلسطيني في القدس والحفاظ على مقدساتها الاسلامية والمسيحية".

وأضاف “الهدمي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: “حضورنا العربي والاسلامي في القدس يعزز صمود أهلها ويحافظ على مقدساتها”.

وتابع : “كل احترامنا وتقديرنا إلى الإمام الأكبر على دورة المهم في حماية القدس ومسجدها الأقصى”.

شيخ الأزهر يقرر إنشاء معهد أزهري بمدينة القدس المحتلة 

وفي وقت سابق،  أصدر الطيب توجيهاته لمسؤولي مشيخة الأزهر بإنشاء معهد أزهري بمدينة القدس في الأراضي المحتلة.

وأكد الطيب ضرورة تزويد المعهد الأزهري الذي سيتم إنشاؤه بمدينة القدس بالمعلمين والإداريين وكل ما يحتاجه على نفقة الأزهر الشريف.

وشدد الطيب علي أن الأزهر مستمر في فضح ممارسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، ومستمر في إرسال الرسائل لهذا الكيان المغتصب بأن الأزهر الشريف سيفضح جرائمكم ويسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني مهما تكممت الأفواه وصمت الآذان.

شيخ الأزهر أحمد الطيب معهد أزهري القدس وزير شؤون القدس

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