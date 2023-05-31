الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

على نغمات السمسية.. قصور الثقافة تطلق احتفالات صيف الإسماعيلية

جريدة الدستور

شهد نادي الأسرة، التابع لهيئة قناة السويس، عددا من العروض الفنية لفرع ثقافة الإسماعيلية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، في انطلاق احتفالات "صيف الإسماعيلية".

بدأ الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفي محمود والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية منها: سارة الليل، سلم ع الشهدا، عدى النهار علينا.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال بعض الرقصات منها: الصيادين، قبطان طلع يتمشى غناء ماهر كمال، بتغني لمين يا حمام، البدوي، التنورة، غصين الحبيب.

اختتم الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، تضمن أغاني على أنغام السمسمية منها مقدمة الفرقة، عزف منفرد سمسمية، البحر لمحمد يحيي، ليه يا حمام سامح الطلي، نوح الحمام محمد مصطفى، حلوة يا إسماعيلاوية علي مدني، انا واد صياد من بحري محمود هاشم، انا الإسماعيلي محمد يحيي، تعيشي وتفتكري يا مصر.

الفعاليات قدمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، حيث انطلقت الفعاليات الصيفية لقصور الثقافة في العديد من المواقع الثقافية بالمحافظات والتي تشهد إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور ورواد المواقع.

نادي الأسرة التابع لهيئة قناة السويس فرع ثقافة الإسماعيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة صيف الإسماعيلية فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية

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