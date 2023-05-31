الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خلفًا للنحاس.. عبدالحميد بسيونى مديرًا فنيًا لطلائع الجيش

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني

أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده مع عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لفريق الأخضر الليبي ليتولى تدريب الفريق خلفًا لـ عماد النحاس.

كانت الساعات القليلة الماضية، قد شهدت اجتماعًا بين إدارة طلائع الجيش وبسيوني وتم الاستقرار على عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة فقط من 29 مباراة.

وازداد موقف الفريق سوءًا بعد خسارته أمام الأهلي والزمالك بنتيجة 2-0 في المباراتين، الأمر الذي تسبب في الإطاحة بـ عماد النحاس.

ويسعى فريق الطلائع للخروج من منطقة الهبوط بعد أن صار مهددًا بالسقوط إلى دوري الممتاز ب.

طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني عماد النحاس الدورى المصرى

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