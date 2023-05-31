الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فون دير لايين تشيد بتقدم مولدافيا "الهائل" في مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي

أورسولا فون دير لايين
أورسولا فون دير لايين

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، في كيشيناو بـ"التقدم الهائل" الذي أحرزته مولدافيا في مجال الإصلاحات الضرورية للنظر في انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مولدافيا مايا ساندو عشية القمة الثانية للمجموعة السياسية الأوروبية "من المثير للإعجاب أن نرى أنه على الرغم من كل الضغوط، تتقدّم مولدافيا بسرعة وبشكل نوعي".

ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية بزيادة حجم بعثة الاتحاد الأوروبي في كيشيناو "بشكل كبير" من أجل "المساعدة على تنفيذ الإصلاحات".

وفي يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي كلا من أوكرانيا ومولدافيا وضع مرشح رسمي لعضويته. ويريد البلدان الآن الانتقال إلى المرحلة المقبلة المتمثلة ببدء المفاوضات بشأن انضمامهما.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية توصياتها المكتوبة بهذا الشأن في أكتوبر، قبل أن تتخذ الدول الأعضاء قرارًا متوقعًا في ديسمبر.

وشدّدت فون دير لايين على أن "مولدافيا في قلب أوروبا، ومولدافيا هي أوروبا"، مشيرةً إلى الصور "المؤثرة" لـ "مد الأعلام الأوروبية في شوارع كيشيناو" خلال مسيرة مؤيدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عشرة أيام.

واعتبرت رئيسة مولدافيا مايا ساندو أنّ "وجود كل هؤلاء القادة في بلادنا يبعث برسالة واضحة: مولدافيا ليست وحيدة".

ويشكل تنظيم القمة الثانية للمجموعة السياسية الأوروبية تحديًا لوجستيًا كبيرًا لمولدافيا وهي جمهورية سوفياتية سابقة تعدّ أقل من 3 ملايين نسمة، وتشهد أوضاعاً اقتصاديةً هشة وتخشى قيام موسكو بعمليات لزعزعة استقرارها.

المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين كيشيناو مولدافيا الاتحاد الأوروبي

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