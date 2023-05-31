جون بولتون: "أوكرانيا تملك الموارد اللازمة لتحقيق النصر"

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن العالم أجمع يشاهد ويتوقع الهجمة المضادة لأوكرانيا والتي ستبدأ في أي وقت.

وأضاف “بولتون” خلال حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدوان الغير مبرر من جانب روسيا على الأراضي الأوكرانية غير مقبول تمامًا، والأوكران لديهم ما يكفي من موارد لتحقيق النصر.

أوكرانيا لم يصلها الدعم اللازم

وتابع: العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا من الناتو والغرب لها تداعيات اقتصادية على روسيا، وعلى المنحى العسكري فإن الناتو ربما يجب أن يكون له تخطيط أكبر في أوكرانيا، لأن الغرب لم يبلي بلاء حسنا حتى الآن وأوكرانيا لم يصلها الدعم اللازم وهناك أمور يجب أن يضعها الناتو في الاعتبار وعليه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه روسيا.