الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. هانى تمام: من فضائل الحج عودة الإنسان خاليًا من الذنوب والعيوب (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يجب على المرء أن يتوجه إلى الحج لأداء الفريضة في ظل وجود مناوشات وخصام، مؤكدًا أن من فضائل الحج المبرور عودة الإنسان خاليًا من الذنوب والعيوب.

أضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج “البيت” المذاع عبر قناة “الناس” أن رحلة الحج تعودنا وتدربنا على تغيير منهج الحياة، لافتًا إلى أن الإنسان أثناء رحلته إلى الحج يتوجه إلى الله وليس في رحلة نزهة أو ترفيهية.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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