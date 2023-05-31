الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| الدكتورة سلوى حداد: التعليم خط الدفاع القومي داخل الجمهورية الجديدة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت الدكتورة سلوى حداد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، فى إصلاح التعليم بمصر باعتباره خط الدفاع القومي داخل الجمهورية الجديدة، معقبة: "خروج القانون في هذا الوقت حركة ذكية جدا".

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وقالت عضو مجلس الشيوخ: "غير موافقة على وجود جمع كبير من الوزراء في التشكيل.. ومن الممكن أن نكتفي بجزء بسيط منهم بالتنفيذ".

وطالبت حداد بضرورة زيادة عدد الخبراء والأخصائيين، وذوي الخبرة، في تشكيل المجلس مع إدخال الشباب لدورهم الكبير في الإدلاء بمقترحات خارج الصندوق عكس ذوي السن الكبير، منوهة بضرورة إدخال المجتمع المدني أيضا في تشكيل المجلس.

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت عن عقد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

مشروع قانون إصلاح التعليم الدكتورة سلوى حداد مجلس الشيوخ المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

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