"المصريين الأحرار" يوافق على مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، بعد طرحه للمناقشة من خبراء التعليم على طاولة الحوار الوطني.

وحضر الجلسة الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب، وأستاذ الإدارة الإستراتيجية والتخطيط بجامعة القاهرة والأكاديمية البحرية.

وقال الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي بالمصريين الأحرار: أوافق على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وأود أن أُشير إلى إضافة البحث العلمي، مقترحًا في المادة الثانية بشأن الوزارات المعنية والهيئات المعنية في التمثيل في هذا المجلس إضافة ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثل عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

وفي المادة الثالثة الخاصة بحضور ثلث العدد، مقترحًا أن يكون صدور القرار بحضور نصف عدد الخبراء.

وأضاف ممثل حزب المصريين الأحرار، في المادة الرابعة نطالب بأن يتضمن البند الثامن منها وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لكافة المدارس وليست مدارس التعليم الفني فقط.

وتابع وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي بالمصريين الأحرار: وفي هذا الإطار من حيث موافقتنا كحزب المصريين الأحرار على إنشاء هذا المجلس باعتباره جهة أو هيئة إستشارية وطنية مستقلة منوط بالتخطيط الإستراتيجي لمؤسسات التعليم وإدارة العلاقات بين العناصر الفاعلة في المنظومة التعليمية.

وأضاف: وفي ضوء الأهداف المحددة وهي صياغة وتنفيذ وتقييم مشروع تربوي وطني، حيث إنه يمثل في هذا الصدد حلقة اتصال تنقل شواغل المجتمع فيما يتعلق بقضايا التعليم إلى القيادة السياسية، وتقدم الآليات المقترحة للتعامل معها في ضوء معطيات الواقع المحيط الإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن الهيكل المقترح لتشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، أن يكون دور إنشاء المجلس الوطني يتمثل في كونه مظلة كبرى تضم تحتها كل الهيئات والمؤسسات المعنية بالعملية التعليمية، مشددًا على ضرورة تجنب الإزدواجية في الأدوار الاختصاصات، متابعًا: لذلك نرحب جدا بغرض الإستناد إلى مرجعيات ثابتة مثل رؤية مصر 2023 واستراتيجية تطوير التعليم 2014 - 2018.