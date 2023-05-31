رئيس "سوهاج الأزهرية" يلتقي رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية

عقد الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، لقاءً موسعا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية ومساعديهم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المنطقة، بحضورالدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والشرعية وشومان محمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمناقشة التفاصيل والتعليمات النهائية لبدء الامتحانات السبت القادم.

وأوضح "حمادي" خلال اللقاء الذي تم بحضور الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات وشعبان جابر، إدارة الامتحانات أهمية دور أمن اللجان في تنظيم حركة الطلاب والكشف عن وسائل الغش كما دعا فضيلته رؤساء اللجان لفرض الانضباط فيما يخص حضور وانصراف جميع العاملين لديهم والتعاون مع لجان المتابعة من المنطقة أو قطاع المعاهد الأزهرية ملقيًا الضوء على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس اللجنة، مشيراً إلى أن المنطقة تقف بجانب رؤساء اللجان في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم من دعم بالأعضاء أو المساعدين حال الحاجة لذلك، كما قام فضيلته بالرد على استفسارات الحضور.

وأكد" حمادي "على أهمية الدور الملقى على عاتق رؤساء اللجان في نجاح الامتحانات وخروجها بالصورة المناسبة، لافتاً النظر إلى أن دور رؤساء اللجان ومساعديهم والأعضاء يأتي في المقام الأول قبل أي شيء آخر، متمنيًا في نهاية حديثه لهم التوفيق والسداد.