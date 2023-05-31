الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى تغذية: "السلطة" طبق العمليات الحيوية وحارس الوجه

السلطة
السلطة

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إن طبق السلطة يسمى بطبق "سلامة العمليات الحيوية"، وهو كل ما يحتاجه الجسم على الإطلاق، ويطلق عليه الفرنسيون "حارس الوجه".

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن تركيبة وجبتنا يجب أن تتمثل في "بعض النشا المتمثلة في الخبز، أو الأرز أو المكرونة، أي نوع بروتين متاح، طبق السلطة.

وعن الأغذية التي يفضل للمرأة أن تتناولها في فترة الإضطرابات الهرمونية لدى السيدات والفتيات،  كل شهر، وفي فترة الحمل، وبعد الولادة مباشرة، قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية:"يفضل أن تتناول المرأة مشروب اليانسون والفول الصويا، أو حبة الخردل، أو المسطردة"، لافتًا إلى أن هذه التركيبات تحتوي على "فايتو أستروجين"، أي هرمون أنثوي نباتي،  وهو يساعد السيدة على أن تجتاز فترة القلق  التي تمر بها دون أن تتضرر، حيث لا يعتبر هرمونا بشريا".

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الداخلية تزف بشرى سارة لجماهير الأهلى قبل نهائى دورى الأبطال

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة