استشارى تغذية: "السلطة" طبق العمليات الحيوية وحارس الوجه

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إن طبق السلطة يسمى بطبق "سلامة العمليات الحيوية"، وهو كل ما يحتاجه الجسم على الإطلاق، ويطلق عليه الفرنسيون "حارس الوجه".

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن تركيبة وجبتنا يجب أن تتمثل في "بعض النشا المتمثلة في الخبز، أو الأرز أو المكرونة، أي نوع بروتين متاح، طبق السلطة.

وعن الأغذية التي يفضل للمرأة أن تتناولها في فترة الإضطرابات الهرمونية لدى السيدات والفتيات، كل شهر، وفي فترة الحمل، وبعد الولادة مباشرة، قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية:"يفضل أن تتناول المرأة مشروب اليانسون والفول الصويا، أو حبة الخردل، أو المسطردة"، لافتًا إلى أن هذه التركيبات تحتوي على "فايتو أستروجين"، أي هرمون أنثوي نباتي، وهو يساعد السيدة على أن تجتاز فترة القلق التي تمر بها دون أن تتضرر، حيث لا يعتبر هرمونا بشريا".