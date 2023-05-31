الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من كلماته وألحانه.. مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة "كله كدب" (فيديو)

الفنان مصطفى كامل،
الفنان مصطفى كامل،

طرح الفنان مصطفى كامل، أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والتي تحمل اسم "كله كدب" من كلماته وألحانه وتوزيع خالد عرفة.

https://youtu.be/nNBPtkDdCb8

وروج "كامل" مؤخرًا، لأغنية "كله كدب"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق: “إحنا في زمن ودنيا لخبطيطا بتقول على الطيبين دول ناس عبيطة.. انتظروا قريبًا أغنية كله كدب”.

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

الفيديوهات الشهير يوتيوب الفنان مصطفى كامل تبادل الصور والفيديوهات الطيبي كلمات الأغنية لــ لجديد صطفى كامل ساب شهير

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