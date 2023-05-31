الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. "صناعة المحتوى الثقافي" في مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

تقيم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة؛ بحضور مقررها الإعلامي دكتور جمال الشاعر، مائدة مستديرة بعنوان "المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي"، وذلك فى السادسة من مساء الأحد المقبل بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ؛ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يدير المائدة د.جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، ويشارك بها دكتور أحمد الحفناوي خبير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشرف مفيد صحفي وعضو اللجنة، خالد البرماوى الخبير الاقتصادي، دكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية، المهندس مصطفى أبوجمرة العضو المنتدب لمنصة بيج براذر آناليتكس، الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور هشام عزمى استاذ علم المعلومات والأمين العام للمجلس، إضافة إلى مشاركة اعضاء اللجنة بالتعقيب والمداخلات.

المجلس الأعلى للثقافة دكتور جمال الشاعر صناعة المحتوى الثقافي المنصات الرقمية الدكتورة نيفين الكيلاني

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