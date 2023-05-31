رئيس جهاز العاشر يوجه بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات

كلف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز العاشر من رمضان، الأربعاء، إدارة التنمية ورؤساء الأحياء والإشغالات بشن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إغلاق وتشميع ورفع الإشغالات بجميع الأحياء بمدينة العاشر.

وأكد نائب رئيس الجهاز للتنمية ضرورة التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون، استمرار تواصل الحملات اليومية من إدارة الإشغالات وإدارة الأمن، بالتعاون مع إدارة الأحياء السكنية وشرطة المرافق وشرطة التعمير للتصدي لأى مخالفة أو تعدى لتغيير النشاط.

أوضح رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان أن الحملة أسفرت على تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع بالمجاورات 38_39 بالحي الخامس، كما كلف رئيس جهاز العاشر إدارة التنمية برفع اشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة، موضحًا أن الحملة قامت بالتصدي لوقف لبناء للقطع رقم 65 قطاع هـ بالحى 12 لشروع فى عمل توقعات مخالفة وتم مصادرة المواد المستخدمه فى الأعمال فى تنفيذ البناء المخالف.

ونوه علاء منيع إلى تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بأهمية القضاء على العشوائيات وفقًا لقانون الإسكان.