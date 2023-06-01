لعدم اتباع تعليمات الإنقاذ.. 3 حالات غرق في بداية الموسم الصيفي بالإسكندرية

افتتح الموسم الصيفي على شواطئ غرب الإسكندرية، بتسجيل 3 حالات غرق بقرى الساحل الشمالي، حيث تم العثور على جثمانين ومازال البحث جار عن الغريق الثالث.

وتم انتشال الجثمانين من إحدى القرى قرية مرقيا، بينما مازالت جهود الإنقاذ النهري ومتطوعي الخير في البحث عن الضحية الغارقة في حدود قرية زمردة.

- الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تشدد على ضرورة اتباع تعليمات الإنقاذ

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على ضرورة اتباع تعليمات الإنقاذ وعدم التهاون حفاظا على سلامه أرواح المصطافين وعدم تعرضهم لخطر الغرق.

واكد الدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن حالة البحر متغيرة ولابد من رفع وعي المصطافين بتوقيتات النزول لمياه البحر ونبه على أهمية أبراج المراقبة وتواجد عمال الأبراج و الخطوط العائمة للحفاظ على أرواح الرواد، وضرورة متابعة ألوان الرايات المرفوعة على شواطئ الإسكندرية للدراية بحالة البحر قبل النزول اليه.

و أوضح مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن أهم تعليمات الحفاظ على سلامة المصطافين النزول في الأوقات المتاحة بدءا من السابعة صباحا وحتى غروب الشمس، وذلك في أوقات تواجد عمال الإنقاذ على الشواطئ، واتباع الارشادات بالنزول لمياه البحر في الحدود المسموح بها.

ويتغير مدلول رايات البحر بحسب ألوانها، فرفع الراية الخضراء تعنى إن حالة البحر آمنه وتسمح بالنزول للمياه، ورفع الراية الصفراء تعني إن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة الحذر.

أما رفع الراية الحمراء فتعنى وجود خطورة، وحظر النزول الي مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.