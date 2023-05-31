الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى تغذية يُحذر الحامل والمرضعة من تناول الثوم والبصل

الحامل والمرضعة من
الحامل والمرضعة من تناول الثوم والبصل

وجه الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، مجموعة من النصائح لكل سيدة حامل بشأن تناول وجبه صحية لها ولجنينها، حتى تحافظ على وزنها، ومنعًا لأن يمتلئ جسدها بالماء، قائلًا: "طوال  فترة الحمل والرضاعة، يجب أن تتوقف المرأة عن تناول البصل والثوم". 

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن المرأة الحامل عليها أن تتناول وجيه  تحتوي على "نشويات، لحوم، سلطة" مع ضرورة ألا تحتوي السلطة على البصل أو الثوم، معقبًا: "طول ما إنتي حامل أو بترضعي نعطي أجازة للبصل والثوم". 

وأوضح أن البصل والثوم من الممكن أن يساعد الحامل على "تسقيط الجنين"، بالإضافة إلى القرفة والشطة، وبالنسبة للمرضعة، فإن المركبات المتواجدة في البصل والثوم، تنزل مع لبن الأم وتتسبب في تمغيص الطفل. 

وعن أهمية الأفوكادو للحامل، أكد الدكتور مجدي نزيه أن الباحثين وجدوا علاقة ما بينه وبين سلامة الحمل، وسلامة جدار الرحم، لدى الناس الذين يعانون من مشاكل في الرحم، ولذلك يفضل إدخال الأفوكادو وسط طبق السلطة. 

وأشار إلى أن الحامل تحتاج مواد طاقة، فلا يجوز أن نقول لها بأن تقلل مواد النشا حتى لا يزيد وزنها، بل يجب عليها أن تتناول الاحتياجات الطبيعية، وبالتدريج سينضبط وزنها.

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