الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد مجاهد: "لدينا أكثر من 50 مدرسة للتعليم الفنى.. ورواتب الخريجين مجزية"

محمد مجاهد
محمد مجاهد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الدولة المصرية يوجد بها أكثر من 50 مدرسة لخريجي التعليم الفني، لذا يمكن القول إن التعليم الفني في مصر أصبح فرصة كبيرة لخريجي الشهادة الإعدادية لضمان التوظيف فور التخرج من هذه المدارس.

التعليم الفني في مصر

وأكد الدكتور محمد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف هو مواكبة التعليم الفني لتطلعات سوق العمل المحلي والدولي، لذا تقوم الدولة بتطوير مناهج التعليم الفني، وفق ما يتطلبه السوق.

تطوير التعليم الفني 

وأضاف أن النظرة لطلاب التعليم الفني أصبحت مختلفة للغاية، خاصة أن الدولة المصرية تسعى إلى أن يكتسب خريجو هذه المدارس مهارة جادة.

مناهج التعليم الفني 

وتابع:" مرتبات خريجي التعليم الفني أصبحت أعلى من خريجي التعليم العام، كما أننا نسير على قدم وساق لتطوير هذه المنظومة، لذا سيتم إدخال اللغات ضمن الدراسة بهذه المدارس، كي يكون الطالب مؤهلًا لغوياً للعمل في الخارج إن أراد ذلك".

محمد مجاهد التعليم الفني في مصر تطوير التعليم الفني صالة التحرير صدى البلد

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