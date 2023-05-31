الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكشف عن المرشحين لجائزة هدف الموسم بالدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

كشفت الشركة الراعية لبطولة الدوري الانجليزي عن الأهداف المرشحة لنيل جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن الموسم المنقضي.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة السادسة في تاريخ النادي.

وجاءت قائمة الأهداف المرشحة للجائزة كالآتي: "هدف ألان سان ماكسيم، لاعب نيوكاسل في مرمى ولفرهامبتون، وهدف إيفان توني، مهاجم برينتفورد ضد ليدز يونايتد، وهدف ميجيل ألميرون، لاعب نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، هدف ديماراي جراي، لاعب إيفرتون بمرمى مانشستر سيتي".

وهدف مايكل أولسي، لاعب كريستال بالاس بمرمى مانشستر يونايتد، وهدف ويليان ضد نوتنجهام فورست، وهدف جوني، لاعب ولفرهامبتون بمرمى ليدز يونايتد، وكذلك ضمت القائمة هدف ماتياس نونيز، لاعب ولفرهامبتون بمرمى تشيلسي وهدف جوليو إنسسيو، لاعب برايتون بمرمى مانشستر سيتي".

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