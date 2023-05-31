المناسترلى: تطوير محالج القطن أسهم فى تحسين صناعة الغزل

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن تطوير محالج القطن ساهم في تنمية صناعة الغزل والنسيج.

أضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أنه محالج القطن تعد من أهم المصانع في مصر، حيث تشكل صناعة القطن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للعديد من العاملين في هذا المجال، ومع ذلك كانت محالج القطن في مصر تواجه العديد من التحديات في السنوات الماضية، منها عدم التحديث التكنولوجي والمشكلات البيئية والصحية.

وأوضح أنه لحل هذه المشكلات بدأت الحكومة المصرية في العمل على تطوير محالج القطن في البلاد، وذلك من خلال تحديث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع والإنتاج والتخلص من المخلفات الصناعية بطرق بيئية وصحية آمنة.

أشار إلى أنه تم تجهيز بعض المحالج في مصر بأحدث التقنيات في مجال تجفيف القطن والتعبئة والتغليف، وهو ما يساعد في تحسين جودة المنتج النهائي وزيادة كفاءة الإنتاجية. وقد أدت هذه التحديثات إلى زيادة الطلب على القطن المصري في الأسواق العالمية.

وأكد أنه علاوة على ذلك، تعمل الحكومة المصرية على توفير التدريب المهني والتعليم اللازم للعاملين في محالج القطن، وذلك لتحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتهم في العمل. وتستخدم المحالج الحديثة أيضًا أنظمة التحكم الآلي للمساعدة في تحسين الإنتاجية وتقليل الخطأ البشري.

وأوضح أنه مع ذلك لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه صناعة القطن في مصر، بما في ذلك الحفاظ على الجودة وتسويق القطن المصري بشكل فعال في الأسواق العالمية. ومن أجل التغلب على هذه التحديات، تعاونت الحكومة المصرية مع القطاع الخاص لتحقيق التحديث التكنولوجي وتحسين جودة المنتج وتوسيع الأسواق المستهدفة.

وأكد أنه علاوة على ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية لصناعة القطن من خلال تحسين الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، وذلك لتسهيل عملية نقل وتصدير المنتجات بطريقة مريحة وسريعة.

أشار إلى أنه في نهاية المطاف، يمكن القول إن تطوير محالج القطن في مصر يعد خطوة مهمة في تحسين جودة المنتج وزيادة كفاءة الإنتاجية، وهو ما يساعد في تعزيز صناعة القطن وتعظيم العوائد الاقتصادية للبلاد ومن المتوقع أن يستمر العمل على تحسين محالج القطن في مصر في المستقبل القريب، لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في هذا المجال.