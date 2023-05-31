الإعلامية سناء منصور: تأثير الإذاعة المصرية مستمر على جميع المستويات

علقت الإعلامية سناء منصور، على تكريم الهيئة الوطنية للإعلام لها: "بالأمس رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ورئيس الإذاعات المصرية قاموا بتكريم مجموعة من القامات الإعلامية التي تركت أثرًا عميقًا في نفوس المصريين".

وأضافت الإعلامية سناء منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، ورضوى حسن: "كنت في منتهى السعادة لمقابلة أناس لم أرهم منذ سنوات، وكلهم قامات إعلامية".

وأشارت “منصور” إلى أن التكريم شمل رواد الراديو، لافتة إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام طلب من القامات الإعلامية الموجودة لعب دور المعلم لتدريب وتأهيل الشباب، لافتة إلى أنه خلال شهر يونيو فإن القامات الإعلامية الكبيرة ستساهم في تقديم برامج بالاشتراك مع الشباب الصغير لمنحهم الفرصة للتعلم.

وأكدت الإعلامية القديرة سناء منصور، أن الإذاعة المصرية مازال لها تأثير رهيب على جميع المستويات.