نائب محافظ أسوان تتابع أعمال تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر، والذي تبلغ تكلفة 365 مليون جنيه ضمن سلسلة المشروعات التي تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان.

وأشاد محافظ أسوان، بدعم وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الحيوية، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام لإنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، مع خلق متنفس ترفيهى لهم.

وأجرت "أبو زيد" جولة تفقدية لأعمال المشروع، ورافقها كل من المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية.

وشددت الدكتورة غادة أبو زيد، على الشركة المنفذة ضرورة الإسراع بوتيرة العمل بهذا المشروع الكبير الذى يعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين بتنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل.

وأوضح المهندس محمد على، أن أعمال التغطية تتم بشكل مرحلى طبقاً للأحباس، ومراعاة للمناسيب التى تعمل على تحقيق الإنسايبة لحركة جريان المياه بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أنه عقب الإنتهاء من مشروع التغطية لمصرف السيل سيتم تحويل المنطقة المغطاة إلى مسطحات خضراء وحدائق ومتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية متنوعة.