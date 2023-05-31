هاني تمام من "البيت": الحج أعظم رحلة على وجه الأرض (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إن الحج من أهم أركان الدين، أحد أركانه الخمسة الأساسية، والتي قال عنها النبي “بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت”، مؤكدًا أن الحج أحد أهم أركان الدين الحنيف.

أضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج “البيت” المذاع عبر قناة “الناس”، أن الحج من أعظم فرائض الدين لأنه رحلة إلى الله تعالى، إذ أنها تذكرنا بالرحلة إلى دار الآخرة، منوهًا إلى أن الإنسان في الحج يترك كل شيء خلفه سواء أهله وولده وماله وصولا إلى ارتداءه زيًا مخصوصًا ويتجه إلى الله قاصدًا وجهه الكريم.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الحج هو أعطم رحلة على الأرض ومعلى مر التاريخ، مؤكدًا أن له قواب وفضل عظيم لا يعلمه إلا الله تعالى.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.