ضبط المتهمين بالاستعراض بسيارة "نصف نقل" فى بدر

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالقيادة وهو جالس أعلى الباب الأمامي وآخر متواجد بالصندوق الخلفي للسيارة، حال سيرها بدائرة قسم شرطة بدر، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتبين سلامة التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رابط الفيديو:

https://fb.watch/kT5Y7iPq5e/