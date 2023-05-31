الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف المحلة المستقيل يشارك في احتفالات العائلة المقدسة برئاسة البابا

الانبا متياس
الانبا متياس

شارك الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى المستقيل في احتفالات كنيسة أبو سرجة بعيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر والتي يترأسها البابا تواضروس الثاني في السابعة من مساء اليوم.

وشهد محيط كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة تشديدًا أمنيًا استعداد لاحتفالات مسار العائلة المقدسة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس، ولفيف من أعضاء المجمع المقدس، مساء الأربعاء 31 مايو، صلوات عشية عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

ومن المقرر أن تستقبل كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، صباح الخميس 1 يونيو 2023، صلوات قداس عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يترأسه البابا وأعضاء المجمع المقدس.

وتحتفل الكنيسة في 1 يونيو 2023، بذكرى دخول السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى مصر، ضمن مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس.

ويترأس أساقفة الكنائس قداسات ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بالكنائس المسيحية المختلفة.

وسارت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى غزة حتى غرب العريش بـ 37 كم، ودخلت مصر عن طريق صحراء سيناء من الناحية الشمالية من جهه الفرما الواقعة بين مدينتي العريش وبورسعيد.

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