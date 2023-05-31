مع عودة الصرب.. جهود دولية لنزع فتيل الأزمة في "كوسوفو"

واصل المجتمع الدولي جهوده لنزع فتيل الأزمة في كوسوفو اليوم الأربعاء، حيث نظم الصرب المزيد من الاحتجاجات في بلدة شمالية.

وأدت الاشتباكات مع قوات حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى إصابة العشرات وإثارة مخاوف من تجدد الصراع في المنطقة المضطربة.

وكرر المئات من الصرب في تجمع حاشد، أنهم يريدون من الشرطة الخاصة في كوسوفو والمسؤولين ذوي الأصول الألبانية الذين يسمونهم رؤساء البلديات "الوهميين"، الانسحاب من شمال كوسوفو حيث يشكلون الأغلبية. ثم رفع الحشد علمًا صربيًا ضخمًا.

ومن أجل تجنب أي تصعيد ، التقى مسؤولو الاتحاد الأوروبي برئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على هامش مؤتمر في براتيسلافا بسلوفاكيا ، بينما أعلن زعيما فرنسا وألمانيا عن خططهما للقاء كبار مسؤولي صربيا وكوسوفو يوم الخميس في قمة مولدوفا. .

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "الوضع الحالي خطير وغير مستدام". "نحن بحاجة إلى وقف تصعيد عاجل، كما أن التغييرات في المعونة الغذائية في فاتورة الديون ستكلف مالاً ، بعيداً عن المدخرات التي تصورها الحزب الجمهوري، حيث يخطط حاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي لإطلاق الحملة الرئاسية للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل.



وفي حديثه في سلوفاكيا، رفض كورتي رفضًا قاطعًا مطالب الصرب لكنه ترك الباب مفتوحًا لإجراء انتخابات محلية جديدة.

وقال: "طالما هناك حشد عنيف خارج المباني البلدية ، يجب أن يكون لدينا وحداتنا الخاصة". "إذا كانت هناك احتجاجات سلمية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة ، فإن ذلك سوف يجذب انتباهي وربما سأفكر في هذا الطلب".

وأشار “كورتي” أيضًا، إلى أن روسيا قد يكون لها دور في التصعيد الأخير ، مشيرًا إلى المتظاهرين الذين "يكتبون على الجدران بالحرف Z ، لإبداء الإعجاب بالرئيس المستبد بوتين وبالعدوان العسكري والغزو الروسي لأوكرانيا".

وروسيا حليف وثيق لصربيا رغم أن زعماء بلغراد الشعبويين يزعمون أنهم يسعون للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء إن موسكو تراقب الوضع في كوسوفو وتحدث دعما للصرب.