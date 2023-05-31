"سبورت" تكشف سبب مناقشات لابورتا مع رئيس الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية سبب سفر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، للعاصمة السعودية الرياض.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن لابورتا كان في مدينة الرياض خلال الأيام الماضية، وعاد للمدينة بعدما عقد عدة اجتماعات مع ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي خاضوا خلالها مناقشات بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.وشهدت الفترة الماضية ظهور العديد من الإشاعات بشأن مستقبل ليونيل ميسي، خاصة في ظل رغبة إدارة نادي برشلونة في استعادة خدماته مرة أخرى وكذلك الحديث عن وجود عرض سعودي من نادي الهلال.

وأفادت الصحيفة أن لابورتا وصل لبرشلونة بصحبة بيني زاهافي، وكيل أعمال اللاعبين الذي يمثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وغيره من اللاعبين وبينهم بنيامين بافارد، ظهير أيمن بايرن ميونخ والذي ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة.