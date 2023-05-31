الأكثر شيوعًا.. كيف واجهت مصر سرطان الثدي؟

تعافت نسمة سعيد، 42 عامًا من سرطان الثدي بعد رحلة كفاح طويلة مع المرض والتي بدأت قبل نحو عامين من الآن.

"نسمة" بدأت باكتشاف كتلة غريبة في منطقة الثدي التي اعتقدت أنه خُرَّاج في البداية، لتجتهد هى وبادرت بفتحه وتنظيفه في إحدى المستوصفات القريبة منها، لكن تسبب هذا الأمر في تفاقم المشكلة وبدأت الكتلة فى التضخم أكثر.

تقول نسمة لـ"الدستور" إنها حالتها تدهورت وقررت التوجه إلى مؤسسة بهية المتخصصة فى العلاج والاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، حيث خضعت هناك للفحوصات والتحاليل:"بعد 10 أيام أبلغنى الطبيب بأننى مصابة بسرطان الثدى المناعى، وبدأت رحلة شاقة للعلاج".

وعن سرطان الثدي تقول: "مرض فتّاك ينهش الجسد، ويطفئ جمال المرأة، آلامه شديدة ويستغرق علاجه سنة أو سنتين وفى بعض الحالات المتأخرة يضطر الأطباء لاستئصال الثدى المصاب لمنع انتشار الخلايا السرطانية فى باقى الجسد".

أكثر أنواع السرطان شيوعاً

يعرف سرطان الثدي وفق منظمة الصحة العالمية بأنه ليس مرضًا ساريًا أو مُعديًا وخلافاً لبعض أنواع السرطان التي لها أسباب مرتبطة بالعدوى، مثل عدوى فيروس الورم الحُلَيْميّ البشري وسرطان عنق الرحم لا توجد عدوى فيروسية أو جرثومية معروفة مرتبطة بتطور سرطان الثدي، كما يعد سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً مع أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020.

ومع تضاعف أعداد المُصابات بسرطان الثدي أطلقت الدولة عدد من المبادرات الصحية التي تهتم بالكشف المبكر عن سرطان الثدي في مصر، من أجل توفير التشخيص والعلاج اللازم للسيدات في مصر.

احذروا التدخين والسمنة

أوضح الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام، أن هناك أسباب تعد عاملًا مساعدًا أو تسهم في زيادة فرص واحتمالية الاصابة بالسرطان أيً كان نوعه، وذلك فإن التدخين أحد أبرز هذه الأسباب سواء الشيشة أو السجائر جميع أنواعها الإلكترونية وغيرها.

أضاف أستاذ علاج الأورام أن السمن تعد أيضًا أحد أسباب الاصابة بالسرطان على مستوى العالم، لذا فإنه يجب اتباع نظام غذائي صحي ونظام رياضي أيضًا لتجنب الإصابة بالسرطان سواء سرطان الثدي أو أي من الانواع الاخرى.

19 مليون سيدة مستفيدة من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

في هذا الصدد، قال د.حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة أطلقت عدد من المبادرات القومية التي ترعى وتهتم بصحة المصريين وأيضا المرأة، وهذه المبادرات كان لها تأثير كبير على صحة الشعب المصرى.

وأوضح عبد الغفار أنه قبل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى، كان هناك 70 % من الحالات المصابة بهذا المرض يتم اكتشافها في المرحلة الرابعة وهي مرحلة متأخرة، ولكن بعد المبادرة أصبح يتم اكتشاف المرض في مراحله الأولية:"أورام الثدى من الأمراض التي يمكن الشفاء منها بنسبة 100 % حال اكتشافها".

أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى تمكنت من الكشف المبكر على 19 مليون سيدة مصرية خلال الفترة الماضية.

ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية لأعراض سرطان الثدي، فإنه عادةً ما يظهر سرطان الثدي على شكل كتلة غير مؤلمة أو سماكة في الثدي ومن المهم أن تستشير النساء اللواتي يجدن كتلة غير طبيعية في الثدي أخصائياً صحياً دون تأخير لأكثر من شهر أو شهرين حتى عندما لا يشعرن بأي ألم مرتبط بها. فالتماس العناية الطبية عند ظهور أول علامة على وجود عارض محتمل يتيح الحصول على علاج أكثر نجاحًا.

سرطان الثدي هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان

ويعد سرطان الثدي هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، وتوفيت بسببه 685000 امرأة تقريباً في عام 2020، حيث تُصاب قُرابة امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن.

هناك فوارق كبيرة بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، حيث يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسرطان الثدي 5 سنوات 90% في البلدان المرتفعة الدخل، في حين لا تتعدى نسبته 66% في الهند و40% في جنوب أفريقيا.

في 2020، شُخصت إصابة 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي وسُجلت 685000 حالة وفاة بسببه على مستوى العالم، وفي نهاية 2020 كان هناك 7.8 مليون امرأة على قيد الحياة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في السنوات الخمس الماضية.