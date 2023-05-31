الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: قانون المجلس الأعلى الوطنى للتعليم استكمالًا لمسيرة الجمهورية الجديدة

النائبة جيهان بيومي
النائبة جيهان بيومي

قالت النائبة جيهان بيومي، إن مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم يعد استكمالًا لمسيرة الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مناقشة جلسة التعليم بالحوار الوطنى شكل وصلاحيات مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم.

وأضافت «بيومى»، أن مشروع القانون يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والتدريب.

واقترحت زيادة عدد الخبراء، ومعرفة الناحية المالية والتمويل للارتقاء بالتعليم.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد .

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.

ويناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٣م، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وفي الثلاثاء الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان  حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

وفي يوم الخميس الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان  لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

النائبة جيهان بيومي مشروع قانون الجمهورية الجديدة مشروع القانون عدد الخبراء

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