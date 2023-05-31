الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار ما كتبه الله له (فيديو)

قناة الناس
قناة الناس

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان في حياته يمر ببعض المواقف التي يتمنى من خلالها العودة بالزمن، لافتًا إلى أن الأقدار لو عرضت على الإنسان لاختار القضاء الذي كتبه الله له. 

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه لو كان هناك طالبًا مقصرًا في دراسته وعندما وصل للمرحلة ما تمنى أن يكون قد ذاكر دروسه كي يصل إلى مرتبة أعلى فليس هناك أي مشكلة، أمام من يقول مثل هذا الكلام على سبيل الاعتراض على قدر الله تعالى فهذا لا يصح ولا ينبغي أن يقول يعترض على ذلك الأمر بتلك الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول "اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء".

وأوضح أمين الفتوى، أن أهل الله دائمًا يقولون "أقم فيما أقامك الله فيه" فربنا أقام الإنسان في هذا المقام كي يؤدي المهمة الموكلة له، لافتًا إلى أننا تعلمنا هذا من الرسول الكريم الذي قال "انظروا إلى من أسفل منكم.. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس البيت الأقدار القضاء دار الافتاء المصرية

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