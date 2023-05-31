الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. نادر أحمد يطالب بوضع استراتيجية واضحة لمعرفة احتياجات سوق العمل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

شارك المهندس نادر أحمد نادر، نائب رئيس قطاع التدريب بمبادرة تطوير الصناعة ابدأ، في الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وشدد على ضرورة أن لا يكون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، شبه المجالس الأخرى السابقة، وأن يتضمن المجلس طريق واستراتيجية واضحة لمعرفة احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب معتمدة دوليا ولا بد أن تكون طرفا في التدريب.

واقترح نادر أحمد نادر، ضم قانونيين لتفادي أي اصطدام بالقوانين أو اللوائح، مع ضرورة النظر في المجالس التعليمية الأخرى بضمها للمجلس أو إلغاءها إن تطلب الأمر ذلك.

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت عن عقد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

المهندس نادر أحمد نادر قطاع التدريب الصناعة لصناعة بالحوار الوطني الأعلى للتعليم سوق العمل

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