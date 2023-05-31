إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين أعلى محور المنصورية بالجيزة

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بطريق المنصورية أعلى محور المنصورية بالجيزة وتم نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي - مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص بمحور المنصورية ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة الي موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين بمحور المنصورية وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص.

ووجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار حادث وتسيير حركة المرور.. تم نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.