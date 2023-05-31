الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن موقف منظومة المتغيرات المكانية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً بعدد من رؤساء المدن والأحياء وذلك لمناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام ومسئولي المتغيرات المكانية بتلك المدن والمراكز والأحياء.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبير بهذا الملف والذي يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية إلى جانب رصد أي محاولات للبناء المخالف سواء داخل المدن أو الأحياء، موضحاً أن الدولة تبذل كافة الجهود من أجل تقنين أوضاع  البناء للحفاظ على حق الدولة والمواطن معاَ.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الغربية موقفة المتغيرات المكانية غير القانونية بحي أول وثان المحلة ومراكز المحلة وسمنود وقطور، وما تم إنجازه حيالها، مؤكدا على توجيهات مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع كافة المتغيرات حين ورودها من الوحدة المركزية بالديوان العام والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة، وضمن منظومة عمل جماعي، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

كما ناقش الدكتور طارق رحمي، مع الحاضرين آليات تسريع العمل داخل الوحدات، موجها بإصدار قرار بتخصيص مراجع داخل كل وحدة متغيرات بالمراكز والمدن والأحياء لمراجعة الملفات الخاصة بالمتغيرات المكانية قبل صدورها على أن يتم ترشيحهم من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء وتدريبهم بوحدة المتغيرات بالمحافظة.

وفي ذات السياق كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل للمتابعة اليومية لوضع الأراضي بالقرى لرصد أي متغير على الفور والتعامل معه في المهد، مع تحديد يوم السبت لعقد اجتماع دوري لوحدات المتغيرات المكانية بجميع المراكز والمدن والأحياء.

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن موقف منظومة المتغيرات المكانية أراضي الدولة التعدي على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية الحفاظ على أراضى الدولة الدكتور مهندس أحمد عطا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعدي على الأراضي الزراعية عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية علي الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

"المشاط" تبحث مع نائب رئيس بنك الصين للتصدير تطور محفظة التعاون الإنمائى

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة