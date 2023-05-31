الحوار الوطنى.. شيرين النبراوى تطالب بتحديد الهدف من إنشاء "الأعلى للتعليم"

طالبت شيرين النبراوى، ممثل كتلة الحوار الوطنى فى الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، بتحديد الهدف المحدد من المجلس.

وأشارت شيرين النبراوى، خلال كلمتها، إلى تداخل الوظائف التى يتم اقتراحها لأهداف المجلس معقبة: "ما ينفعش يكون تنسيقي ورقابي".

وقالت إننا بحاجة لمراجعة أخرى للمشروع وتحديد الهدف من هذا الكيان، متابعة: "علينا أن ننظر لمؤشرات التعليم بين الدول".

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت عن عقد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.