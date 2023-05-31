الحوار الوطنى.. أسماء مصطفى: إنشاء "الأعلى للتعليم والتدريب" حلم طال انتظاره

قالت الدكتورة أسماء مصطفى، ممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إن فكرة إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب حلم طال انتظاره، وهذه الفكرة كانت تدور حول بناء الإنسان المصري، مضيفة أن هذا هو الهدف الأساسي من الكيان.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الثانية؛ لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطني، بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

واقترحت أسماء مصطفى، أن يكون اسمه المجلس المصري للتعليم، كما اقترحت وضع مادة في القانون للتنسيق بين الكيانات المتعددة من وزارات وهيئات والكيانات الدولية.

وطالبت بضرورة إضافة مادة لاعتماد الأطر العامة للمناهج ونص يتضمن الأنظمة المهنية للمعلمين.

كما طالبت بضرورة إضافة مادة في القانون تنظم آليات المساءلة، والمحاسبة من خلال تقارير تطوير الأداء.