الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

24 يوليو.. مرافعة دفاع المتهمين بقتل شاب في كفر الشيخ

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، محاكمة المتهمين بقتل شاب بسبب خلاف على ماكينة الدفع الإلكترونى بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، والشروع في قتل صديقه عن طريق الاعتداء عليهما بعصا بيسبول، لجلسة يوم 24 يوليو المقبل للمرافعة.

وكشفت أوراق القضية رقم 3518 لسنة 2022 جنح بيلا والمقيدة برقم 2251 لسنة 2022 جنايات كفر كفر الشيخ أنه حال جلوس المجنى عليهما على مقهي، فوجئا بالمتهمين مستقلين دراجة نارية متجهين صوبهما محرزين أداتين ( عصي خشبية "بيسبول" ) وما أن ظفرا بالمجني عليه الأول - المتوفي - حتى كالا له ضربتين بالرأس فسقط أرضًا مغشيًا عليه، وانهالا عليه بالضرب بأنحاء متفرقة من جسده محدثين ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته. 

وتبين من أوراق القضية أنه وحال محاولة المجني عليه الثاني للذود عن الأخير عاجلة المتهم الثاني بعدة ضربات بذات الأداة آنفة البيان محدثًا ما به من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وعزي قصدهما من ذلك إزهاق روحهما إلا أنه خاب أثر جريمتهما عن المجني عليه الثاني لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وذلك لمداركته لاحقًا بالعلاج.

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