مجلس جامعة الأزهر يشيد بنجاح تجربة الاختبارات الشفهية الإلكترونية

قدم مجلس جامعة الأزهر، برئاسة د.سلامة داود رئيس الجامعة الشكر لكل من أسهم في إنجاح تجربة الاختبارات الشفهية الإلكترونية للقرآن الكريم التي عقدت لطلاب الفرقة الرابعة بكليات الجامعة.

وأبدى رئيس الجامعة سعادته بما شاهده من تعاون بين أعضاء هيئة التدريس، وحرصهم على خروج التجربة بأفضل صورة تضمن حقوق كل الطلاب.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لتعاون قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتكامل قطاعات الأزهر في الأعمال التي تضمن حسن سير العملية التعليمية في المراحل الدِّراسية كافة.

وقال رئيس جامعة الأزهر إنه سيتم تعميم التجربة على طلاب الدراسات العليا، وفي لجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس.