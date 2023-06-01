الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلادها.. مارلين مونرو ملكة الإغراء التي أثارت الجدل في حياتها ووفاتها

مارلين مونرو
مارلين مونرو

"مارلين مونرو"، اسم استطاع أن يحقق شهرة وانتشارا كبيرا، فقد أصبحت أيقونة عصرها للأنوثة والجمال ولقبت بملكة الإغراء، ويحل اليوم  ذكرى ميلادها، وقد شكلت وفاتها غموضا قويا بعد أن وجدت في منزلها بلوس أنجلوس متوفاة.

وبالتزامن مع ذكرى ميلادها، نقدم لكم  في السطور التالية أبرز المعلومات عن مارلين مونرو.

ولدت مارلين مونرو نورما جين مورتنسون، في 1 يونيو بلوس أنجلوس في عام 1926، وتربت على يد مجموعة من الآباء بالتبني وفي دار للأيتام، حيث كانت والدتها غير مستقرة نفسيًا وعاشت في مصحة لفترات.

بدأت مارلين مورنو بالعمل كعارضة أزياء عام 1944، وفي عام 1946 وقعت عقدًا قصير الأجل مع شركة 20th Century Fox، ثم عادت إلى عرض الأزياء مرة أخرى، ودخلت مارلين عالم التمثيل عام 1950 بأدوار ثانوية خلال فيلمين، ثم استكملت عملها فيها و حققت شهرة دولية.

- أشهر مشهد لمارلين مونرو

تحظي مارلين مونرو بحضور متميز عن طريق أعمالها الفنية، حيث تشتهر بمشهدها الكلاسيكي فوق شبكة مترو أنفاق، حيث ترتفع تنورتها البيضاء بفعل الرياح من قطار عابر.

- وفاتها

رحلت مارلين مونرو عام 1961، حيث كانت تعاني من الاكتئاب، وتتابع طبيب نفسي باستمرار، فكانت حياتها غير مستقرة، وعاشت منعزلة في منزلها في برينتوود، لوس أنجلوس، ثم بعد منتصف ليل يوم 5 من شهر أغسطس 1962، لاحظت خادمتها، يونيس موراي، إضاءة غرفة نوم مارلين، كما وجدت الباب مغلقًا ولم تستجب مارلين لمكالماتها، لذلك اتصلت الخادمة بالطبيب النفسي لمونرو، الدكتور رالف جرينسون، الذي تمكن من الوصول إلى الغرفة عن طريق كسر النافذة.

وتم استدعاء الشرطة، حيث وجدت مارلين متوفية، حيث تم تشريح الجثة ووجدوا كمية مميتة من المهدئات في جسدها، وتم التصريح بأن السبب في الوفاة على الأرجح عملية انتحار، وعقب الوفاة تعددت السيناريوهات حول وفاتها، ومنها أن مارلين كانت ضحية لمؤامرة بهدف جمع أدلة تدين آل كينيدي.

معني الأنوثة معني الأنوثة والجمال مارلين مونرو معلومات لا تعرفها عن مارلين مونرو غير مستقرة عارضة أزياء مشهد لمارلين مونرو وفاة مارلين مونرو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

"الزراعة" فى 9 سنوات.. الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

رجوى آل سيف.. أبرز المعلومات عن الملكة المستقبلية في لأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة