مصطفى كمال الدين يؤكد أهمية المجلس الأعلى للتعليم في مصر

أكد الدكتور مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب السابق، أهمية وجود المجلس الأعلى للتعليم فى مصر، حتى يتم القضاء على الرؤية الأحادية التى تعانى منها المنظومة التعليمية فى مصر خلال الفترة الأخيرة قائلا: "وجود المجلس الأعلى للتعليم كان حلم ويتحقق".

جاء ذلك فى كلمته بجلسة التعليم فى الحوار الوطنى، مؤكدا على أن كل جهد كان يتم فى عملية تطوير التعليم كانت تتم برؤية أحادية للوزير المعنى، ومن ثم وجود مجلس أعلى يضع السياسات ضرورة مهمة، حتى لا يكون الطلب حقل تجارب لرؤية كل وزير مثلما نرى خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن التشكيل المقترح يحتاج إلى مراجعة وخاصة فى ضوء وجود ممثلى حكومة بكافة الوزارات، مشيرا إلى أن الهدف من مثل هذه المجالس هو أن تكون مجالس مستقلة عن الحكومة وليس مجالس حكومية من الأساس على أن يكون فى تبعية رئاسة الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد.

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.

ويناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٣م، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالاضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وفي الثلاثاء الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

وفي يوم الخميس الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.