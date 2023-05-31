"الإعلام الجديد: تحديات مهنية واجتماعية".. ندوة بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية ندوة بعنوان "الإعلام الجديد: تحديات مهنية واجتماعية"، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور؛ سامي عبدالعزيز أستاذ العلاقات العامة والإعلان والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والإعلامي الدكتور محمد عبده؛ مقدم الأخبار بالتليفزيون المصري، والدكتور سعيد المصري؛ أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، وأدارتها الإذاعية القديرة إيناس جوهر؛ رئيسة الإذاعة الأسبق وأحد أهم رموز الإعلام في مصر.

وقال الدكتور أحمد زايد إن هناك نمطًا جديدًا من الإعلام يفتح الأفق لكل الطبقات من الناس، وذلك من خلال أدوات تكنولوجية بسيطة وسهلة، مما يخلق شكلًا جديدًا، للمجتمع فهو يعمل على تكسير كل الحدود التي عرفتها المجتمعات فيستطيع الشخص من خلاله أن يقول أي شيء يعبر الحدود من خلاله كما يقول علماء الاجتماع في شرحهم لأخلاقيات ما بعد الحداثة، أما النمط القديم من الإعلام فهو يرسل لنا رسائل نستقبلها كما هي وهو الذي كما قال بعض علماء الاجتماع يسهم في حالة من الهيمنة.

وأشار "زايد" إلى أن هناك تحديًا خطيرًا جدًا، وهو شكل المجتمع في المستقبل بعد ثلاثين عامًا والناتج عن تحديات الإعلام الجديد فكيف سيكون، وأن التحدي الأخطر على الإعلام القديم، فمن الممكن أن يختفي تمامًا فأخشى أن المذيعين في المستقبل لن يكونوا موجودين بهذا النمط فيجب من الآن أن نستعد لشكل مجتمع في المستقبل يختلف تمامًا عن الموجود الآن.

وأعربت الإعلامية إيناس جوهر، عن سعادتها بتواجدها في هذه الندوة اليوم فإنها تأتي على هامش احتفالات عيد الإعلام مؤكدة أن الإعلام هو صوت المواطن والمرآة التي تنعكس فيها كل حركة لتنمية وتثقيف الشعب ولكن بأخلاقيات المهنة.

وقال الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ العلاقات العامة والإعلان، إنه لا يوجد إعلام جديد، هذا أصبح واقعًا، فبالتالي التواصل مع الرأي العام أصبح هو التحدي الراهن، مؤكدًا أنه لا توجد وسيلة تقتل وسيلة أو تلغيها، ولكن هناك ضغوط وتحديات لكي تتطور بتطور المتلقي نفسه، فلسنا وحدنا الذين نواجه تلك التحديات، فهناك ثلاثة مليارات شخص في العالم يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بما يعادل 40% من سكان العالم.

وأشار "عبدالعزيز" إلى أن أخطر ما في الإعلام جماهيريًا أو وسائل التواصل الاجتماعي قضية "المزاج العام" فهو انفعالي شعوري لا عقلاني إلى أن تأتي لحظة ما ويحدث ما يحدث، مشيرًا إلى أن الإذاعة والتليفزيون لن تموت ولكن ستتراجع إذا ما لم تتطور.

وقال الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن المدرسة الإعلامية في مصر منفصلة تمامًا عن المدرسة الاجتماعية برغم أن قضايا الإعلام قضايا اجتماعية، ويجب أن نشترك في بحثها وتناولها، مشيرًا إلى أنه يتم نشر الشائعات والأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشر الصور والتعليقات والتغريدات، ولكن هناك فرق بين الشائعة كمعلومة والخبر الكاذب.

وقال الإعلامي الدكتور محمد عبده؛ مقدم الأخبار بالتليفزيون المصري، إن الرئيس الفرنسي شارل ديجول كانت له مقولة شهيرة جدًا وهي "ما لا يمر عبر شاشة التليفزيون كأنه لم يحدث" وقياسًا على هذه المقولة يمكن نقول "ما لا يمر عبر منصات التواصل الاجتماعي كأنه لم يحدث"، فوسائل التواصل أصبحت مرآة التجلي سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، مؤكدًا ما ذكره الدكتور أحمد زايد والدكتور سامي عبدالعزيز أن السمة الأساسية والأهم للإعلام الجديد هي أن الإنسان قادر على أن يقول ما يريد ولا يوجد احتكار للمعلومة التي أصبحت متاحة.

وتأتي الندوة في ضوء ما يثيره الإعلام الجديد من قضايا وتحديات، فبقدر تطور وسائل الإعلام وأدواته على نحو غير مسبوق، بقدر ما تتصاعد التحديات الناتجة عن هذا التطور؛ فرغم أن التغير أو التحول في أي مجال يحتاج إلى أعوام كي نستشعر آثاره، إلا أن التطور الحادث في الإعلام بتقنياته الحديثة ووسائله المتطورة بات ينعكس بسرعة تفوق إدراك البشر، حيث تنتقل آثاره في أيام وأسابيع قليلة وتطرح تحديات كثيرة على جوانب عِدة.

ندوة الإعلام الجديد بمكتبة الإسكندرية

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