الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محاضرة توعوية لدمج ذوي الهمم بالمجتمع في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت الإدارة العامة لثقافة الغربية فعالياتها التثقيفية في شهر مايو الجاري بمحاضرة توعوية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة طنطا، تناولت أهم الخطوات لدمج ذوي الهمم بالمجتمع من خلال تفعيل دورهم المجتمعي.

من جهتها، أكدت سهام القصاص، عضو اتحاد عمال الغربية أن الدولة المصرية قد أولت ذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا، لا سيما خلال السنوات القليلة الماضية، منذ إصدار دستور 2014 الذي تم من خلاله تفعيل القوانين التي تتعلق ببعض الفئات الأكثر احتياجا للرعاية، كما وأوضحت أن مواد الدستور طالبت بعدم التمييز بين المواطنين، وبأنهم متساوون في الحقوق والواجبات.

وتابعت: "الدولة المصرية ألزمت الجهات الحكومية وغير الحكومية بضرورة تقديم حزمة من الإجراءات والخدمات المتكاملة لذوي الهمم، شملت عددًا من المزايا في قطاعات التعليم، والصحة، والتأهيل لسوق العمل، فضلًا عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص من ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، وأكدت توفير سبل الرعاية لهم والسعي لدمجهم بالمجتمع من خلال تفعيل دورهم المجتمعي عن طريق مشاركتهم بكافة الفعاليات وتمكينهم من إبداء آرائهم في قضايا المجتمع والمساهمة الفاعلة في عمليات البناء والتنمية.

واختتمت "القصاص" كلمتها بمحاضرة قصر ثقافة طنطا بالتأكيد على أهمية دمج ذوي الهمم بالمجتمع، حيث استعرضت أهم نتائجه الإيجابية، ومنها: أن الدمج يسهم في حصول ذوي الهمم علـى الاحتـرام والتقدير المجتمعي، ليتسنى لهم العيش الكريم، وبأنه يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع، ويضمن لهم حق العمل والاعتمـاد على أنفسهم قدر الإمكان.

 وأشارت إلى أن دمج ذوي الهمم يوقر مناخًا أكثر تناسبًا لهم، ويدفعهم لزيادة دوافعهم نحو التعليم وتكوين علاقات اجتماعية سليمة مع الغير.

محاضرة توعية لدمج ذوي الهمم بالمجتمع خلال تفعيل دورهم المجتمعى

الأكثر قراءة

غدا.. "التأمينات" تبدأ صرف معاشات يونيو في مختلف المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

لماذا رفض موسيمانى تدريب الزمالك؟

الطب الشرعي يفحص "شيك النصب" على الفنان صبري عبدالمنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة