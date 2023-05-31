الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سفاجا تناقش سيناريو محاكاة إعداد مركز إيواء

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع كل الجهات والإدارات التنفيذية بالمدينة، لمناقشة الجهود المبذولة في تنفيذ «سيناريو محاكاة إعداد مركز إيواء عاجل» بمدينة سفاجا بالاشتراك مع إدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا في بيانٍ له، أن هذه التجارب تأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي من خلال رفع استعدادات إدارات الإغاثة بالمدن ومستوى الجاهزية القائمة بمجلس المدينة  والإدارات، مع العمل في ضوء آليات التنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة، لمواجهة الأزمات بهدف تحقيق سرعة التدخل للحد من توابع الكارثة بما تمثله المحاكاة من وسيلة لصقل وتنمية المهارات والتدريب على آليات تقدير الموقف ونقاط الضعف.

وأضاف شعبان، أن السيناريو يُعد وسيلة لتدريب المشاركين على كيفية إنشاء وتنفيذ معسكرات الإيواء ومن ثم، كشف الملاحظات وتداركها فيما بعد وتنفيذها على أكمل وجه عند الاحتياج إلى إنشاء معسكر واقعي.

وأكد رئيس مدينة سفاجا، أهمية إقامة معسكر إيواء عاجل يشترك في تجهيزه كل الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية، لافتًا إلى أن المدينة أجرت عدة اختبارات عملية ميدانية للتدريب على مواجهة بعض الكوارث والأزمات.

صورة من الحدث

23406A0A-2934-40DB-A8DE-545EF285C575
23406A0A-2934-40DB-A8DE-545EF285C575
DEA11C55-0224-4849-B90F-8F4AD8F83614
DEA11C55-0224-4849-B90F-8F4AD8F83614
3B4B8397-2930-46E6-AA1E-8F048D5AC7B8
3B4B8397-2930-46E6-AA1E-8F048D5AC7B8
اجتماع تنسيقي التضامن الاجتماعي الأزمات الكوارث والازمات رئيس مدينة سفاجا مؤسسات المجتمع المدني وزيرة التضامن الاجتماعي نموذج المحاكاة

الأكثر قراءة

غدا.. "التأمينات" تبدأ صرف معاشات يونيو في مختلف المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

لماذا رفض موسيمانى تدريب الزمالك؟

الطب الشرعي يفحص "شيك النصب" على الفنان صبري عبدالمنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة