سفاجا تناقش سيناريو محاكاة إعداد مركز إيواء

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع كل الجهات والإدارات التنفيذية بالمدينة، لمناقشة الجهود المبذولة في تنفيذ «سيناريو محاكاة إعداد مركز إيواء عاجل» بمدينة سفاجا بالاشتراك مع إدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا في بيانٍ له، أن هذه التجارب تأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي من خلال رفع استعدادات إدارات الإغاثة بالمدن ومستوى الجاهزية القائمة بمجلس المدينة والإدارات، مع العمل في ضوء آليات التنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة، لمواجهة الأزمات بهدف تحقيق سرعة التدخل للحد من توابع الكارثة بما تمثله المحاكاة من وسيلة لصقل وتنمية المهارات والتدريب على آليات تقدير الموقف ونقاط الضعف.

وأضاف شعبان، أن السيناريو يُعد وسيلة لتدريب المشاركين على كيفية إنشاء وتنفيذ معسكرات الإيواء ومن ثم، كشف الملاحظات وتداركها فيما بعد وتنفيذها على أكمل وجه عند الاحتياج إلى إنشاء معسكر واقعي.

وأكد رئيس مدينة سفاجا، أهمية إقامة معسكر إيواء عاجل يشترك في تجهيزه كل الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية، لافتًا إلى أن المدينة أجرت عدة اختبارات عملية ميدانية للتدريب على مواجهة بعض الكوارث والأزمات.

صورة من الحدث

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