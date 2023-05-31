الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مدير "أوقاف كفر الشيخ": حب الرسول من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب

مبادرة اعرف قدر نبيك
مبادرة اعرف قدر نبيك

أقامت مديرية أوقاف كفر الشيخ مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)" بمركز شباب مدينة الرياض، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور عطا بسيوني، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ أحمد حنبل، مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، وصبحي عبدالعزيز، مسؤول الشباب والرياضة، ونخبة من المسؤولين بإدارة الشباب والرياضة بالرياض.

ويأتي إطلاق المبادرة، في إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف ‏المصرية، وفي إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله.

وأكد الدكتور عطا بسيوني، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، أن مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)" أعظم حملة في الوجود حبًّا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وتدعو إلى استعادة القيم الأخلاقية والإنسانية والبحث في أعظم وأشرف سيرة في الوجود، لنتعلم من سيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) الصدق والوفاء والإخلاص والأدب.

وأوضح مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، أن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، لأننا نرسخ أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

 

 


 

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