الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد خرق الهدنة.. الجيش السوداني يؤكد تعليق مشاركته في مفاوضات جدة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

اكد الجيش السوداني، اليوم الاربعاء،  تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة.

وذكر في بيان له، أن القيادة العامة للقوات المسلحة علقت مشاركتها في المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة، وفق مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وسطاء أمريكيون وسعوديون، إن الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، اتفقا على تمديد الهدنة الإنسانية التي انتهكوها مرارا خلال الأسبوع السابق لمدة 5 أيام.

لكن على الرغم من تعهداتهم، اندلع القتال مرة أخرى أمس الثلاثاء، في كل من الخرطوم الكبرى ومنطقة دارفور المضطربة بغرب دارفور.

وأعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال زيارة للقوات في العاصمة، أن "الجيش جاهز للقتال حتى النصر".

السودان الجيش السوداني إعلان الهدنة مشاركة الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع

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