الأربعاء 31 مايو 2023
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مصر

الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية: صعوبة الحصول على الجائزة زاد من قيمتها

الدكتور حسن سلامة
الدكتور حسن سلامة مستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية

قال الدكتور حسن سلامة، مستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية والفائز بجائزة الدول للعلوم الاجتماعيه، إن تقدير الدولة للعلماء والأكاديميين شئ يُحمد كونه نوع من التحفيز والمسؤولية وخصوصاً أن الحصول على الجائزة حالياً أصبح صعبا ووفق معايير موضوعية وشفافة ويمر بجهود ومراحل كثيرة، وهذا يعطي الثقة في أن من حصل عليها يستحقها بالفعل.

وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قائمة الأسماء التي حصلت على جوائز الدولة لها بصماتها في مجالها البحثي العلمي وخدمة المجتمع، مؤكدا أن أي دول تطور بالمعرفة وأبنائها وعلمائها وهذا يسير مع الاتجاه العام للدولة في بناء جمهورية جديدة والتنمية المستدامة والتغيير كل هذا يستند إلى العلم والمعرفة والكفاءة.

وتابع أن الحصول على جائزة دولة يمر بصعوبات وجهود كبير، وعلى سبيل المثال جائزة التفوق، فمن أهم شروط الحصول على هذه الجائزة أن يكون إنتاج الباحث أو المتقدم للجائزة إنتاج بحثي وعلمي لأكثر من ١٥ عاما كحد أدنى، وموثق حتى ميعاد التقديم الجائزة، وأن ويدخل في سباق وتنافس داخل اللجان الموضوعية التي تنتج ما يسمى بالقوائم القصيرة بمعني أن يكون ٥٠ متنافس باحث و ينتج منهم ٦ فقط، وبعد ذلك تمر بمرحلة التصويت ما بين ٤٠ متخصص من كبار العلماء والمفكرين ومتنوعي التخصصات علي ٤ جولات.

وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن هناك 6 جوائز من الدولة التقديرية حجبت، لأن درجات التصويت لا تليق بها، إضافة إلى أن رأي اللجنة قد يرى أن تلك الجائزة لا ترقى لحجم الشخصيات المرشحة.

التنمية المستدام الأكاديميين الاجتماعي التنمية المستدامة العلم والمعرفة الدكتورة نيفين الكيلان الدكتورة نيفين

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